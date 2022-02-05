Братский саночник Александр Горбацевич занимает 16 место после первого заезда на Олимпиаде 2022. Фото: федерация санного спорта России

Саночник из Братска Александр Горбацевич стартовал на Олимпиаде 2022 в Пекине. Порадовать успешным выступлением Александр не смог. После первого заезда в соревнованиях одиночных саней, 27-летний сибиряк занял лишь 16 место, показав время в 58 139. Другой саночник из Братска Семен Павличенко во время первого заезда финишировал на 11-й строчке. Еще один россиянин Роман Репилов стал 8-м.

У Александра Горбацевича, для которого это первая Олимпиада в карьере еще есть шанс улучшить свой результат. Впереди еще три заезда. Второй состоится 5 февраля, 3 и 4-й пройдет в воскресенье, 6 февраля. Именно в этот день определятся победитель и призеры Олимпиады.

Олимпийские игры 2022 пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.

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