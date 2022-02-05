Саночник из Братска Семен Павличенко занял 10-е место в первый день соревнований на Олимпиаде 2022. Фото: личный архив

Саночник из Братска Семен Павличенко не смог попасть в число лидеров в первый соревновательный день на Олимпиаде 2022 в Пекине. По итогам двух заездов 30-летний сибиряк занял низкое для себя 10-е место. Напомним, после первого спуска на олимпийской трассе Семен и вовсе был 11-м. Еще один саночник из Братска Александр Горбацевич по итогам двух заездов финишировал 16.

Третий и решающий четвертый заезды состоятся 6 февраля в 19.30 и 21.15 по иркутскому времени. Шанс на медали у Семена Павличенко еще есть.

Для Семена Павличенко это уже третья Олимпиада. В 2014-м в Сочи он стал 5-м, а на Олимпиаде в Пхенчхане в 2018-м году братчанин финишировал лишь 14-м.

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