Братский саночник Александр Горбацевич занял 14 место после двух заездов на Олимпиаде 2022. Фото: федерация санного спорта.

Саночник из Братска Александр Горбацевич не смог приблизиться к лидерам после двух заездов на Олимпиаде 2022 в Пекине. По итогам первого соревновательного дня 27-летний сибиряк занял лишь 14 место. После первого спуска Александр шел на 16-й строчке и смог улучшить свой результат во второй попытке. Другой саночник из Братска Семен Павличенко также не смог порадовать болельщиков и финишировал после двух заездов на 10-й строчке.

Напомним, Александр Горбацевич дебютант Олимпиады. Шанс попасть в 10-ку у него еще есть. Ведь впереди еще два заезда, которые состоятся 6 февраля в 19.30 и 21.15 по иркутскому времени.

Олимпийские игры 2022 пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.

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