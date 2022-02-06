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Общество6 февраля 2022 2:02

Воскресенье станет самым теплым 6 февраля за 20 лет в Иркутске

Погода в Иркутске 6 февраля ожидается без осадков
Мария КНЯЗЕВА
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День 6 февраля будет самым теплым за 20 лет в Иркутске

День 6 февраля будет самым теплым за 20 лет в Иркутске

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Ура! В Иркутск пришло потепление. Сегодня днем на улице ждем всего -2…-4. Об этом сообщает Иркутский Гидрометцентр. Кстати, это 6 февраля будет самым теплым за 20 лет. По данным Яндекса, температура воздуха в городе днем будет на 10 градусов выше климатической нормы. И как здорово, что такие температурные показатели пришлись как раз на выходной. Иркутяне успеют погулять на свежем воздухе, набраться сил на следующую рабочую неделю.

- Погода в Иркутске 6 февраля ожидается без существенных осадков, с переменной облачностью, - говорят метеорологи. – Ветер в областном центре дует с юго-востока, юго-запада со скоростью 4-9 м/с.

Атмосферное давление в Иркутске высокое – 731 миллиметр ртутного столба. Что касается прогноза по региону, погода в Иркутской области 6 февраля также обещает быть с переменной облачностью, но в Приангарье местами пробросит небольшой снег, в северных и верхнеленских районах возможно даже умеренный. Ветер по области «гуляет» со скоростью 5-10 м/с с порывами до 14 м/с. Днем -2…-7, если небо закроют облака, то похолодает до -12…-17. В горах Восточного Саяна и южного Прибайкалья в воскресенье 0…-5.

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