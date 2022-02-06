Без отопления вторые сутки остаются жители поселка под Братском из-за аварии
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Аварийное отключение теплоснабжения произошло в поселке Коблякова в 30 километрах от Братска в половине восьмого утра 5 февраля. Под отключение попали три соцобъекта, 8 жилых домов, в которых проживают 31 взрослый и семеро ребятишек. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Иркутской области.
Как стало известно КП-Иркутск, отопление в их домах до сих пор нет. Пошли уже вторые сутки.
- Сегодня завершились сварочные работы, уже наполняют систему, - отметили в пресс-службе регионального МЧС.
Точное время, когда тепло вернется в эти одиннадцать зданий поселка, не сообщается.
Читайте также:
Карета скорой помощи столкнулась с двумя автомобилями в Иркутской области, пострадали два человека. Авария произошла в Байкальске (подробности)
Отменили карантин для контактных. Как изменяются правила ковида в Иркутске. Роспотребнадзор. В школах Иркутска применят правила карантина при ОРВИ и гриппе (подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?
Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:
Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73
Тел.: (3952)20-80-08