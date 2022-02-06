Без отопления вторые сутки остаются жители поселка под Братском из-за аварии Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Аварийное отключение теплоснабжения произошло в поселке Коблякова в 30 километрах от Братска в половине восьмого утра 5 февраля. Под отключение попали три соцобъекта, 8 жилых домов, в которых проживают 31 взрослый и семеро ребятишек. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Иркутской области.

Как стало известно КП-Иркутск, отопление в их домах до сих пор нет. Пошли уже вторые сутки.

- Сегодня завершились сварочные работы, уже наполняют систему, - отметили в пресс-службе регионального МЧС.

Точное время, когда тепло вернется в эти одиннадцать зданий поселка, не сообщается.

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