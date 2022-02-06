Отключение отопления в Иркутске 7 февраля запланировано в части домов в трех округах Фото: Александр ГЛУЗ

Отключение отопления в Иркутске 7 февраля пройдет в трех городских округах – Ленинском, Правобережном, Свердловском. Подача теплоснабжения прекратится на срок от четырех до одиннадцати часов. Об этом сообщает Оператор Теплосети Иркутска.

- Отключение отопления в Иркутске 7 февраля необходимо в Ленинском округе для ремонта тепловой сети по улице Почтамтская, 116, - говорят специалисты. - В Правобережном округе проведем ремонт тепловой сети по улице Советская, 127а и в переулке Пионерский, 8.

Больше всего домов попадает под отключение отопления в Иркутске 7 февраля в Свердловском районе. Там будут ремонтировать тепломеханическое оборудование в центральном тепловом пункте.

Отключение отопления в Иркутске 7 февраля пройдет в зданиях на улицах Советская, Марата, Российская, Почтамтская, Богдана Хмельницкого, Голышева, Булавина, Сергеева, Доржи Банзарова, Булавина, переулке Пионерский, бульваре Рябикова и других (см. таблицу)

Отключение отопления в Иркутске 7 февраля 2022: адреса

Отключение отопления в Иркутске 7 февраля 2022: адреса. Фото: Оператор Теплосети Иркутска

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