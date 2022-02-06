Саночник из Братска Семен Павличенко занимает 9 место после трех заездов на Олимпиаде 2022. Фото: федерация санного спорта России.

Саночник из Братска Семен Павличенко пока никак не может приблизиться к лидерам на Олимпиаде 2022 в Пекине. После третьего заезда 30-летний братчанин занимает скромное 9 место. После двух заездов, которые состоялись 5 февраля Семен был 10-м. Кстати Семен Павличенко пока лучший среди россиян на Играх. Его напарники по сборной Роман Репилов идет пока на 11-й строчке, а его земляк братчанин Александр Горбацевич на 14-м месте.

Главным претендентом на золото Олимпиады пока является немец Иоханнес Людвиг. Он идет первым. На второй строчке австриец Вольфганг Киндль. Третье место пока у итальянца Доминика Фишналлера.

Решающий четвертый заезд состоится 6 февраля в 21.30 по иркутскому времени.

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