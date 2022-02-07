До 0 градусов потеплеет в Иркутске днем 7 февраля Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Вот это да, вот так февраль! Балует сибиряков теплыми погодами. Погода в Иркутске 7 февраля не побьет, конечно, температурных рекордов, но будет по меркам зимних месяцев очень теплой. Синоптики Иркутского Гидрометцентра обещают днем всего 0…-2.

- Погода в Иркутске 7 февраля ожидается с переменной облачностью, без осадков и с переменным ветром со скоростью 1-6 м/с, - уточняют метеорологи.

Атмосферное давление в областном центре, по данным Яндекса, составляет 730 миллиметров ртутного столба, что для данного времени года в нашем регионе является вариантом нормы. Стоит отметить, что 7 февраля образца 2022 года не станет самым теплым за историю наблюдений. Таким этот день был в 2009 году – тогда воздух в городе прогрелся до +2. А вот самым холодные 7 февраля оказалось в 2006-м, тогда приморозило до -36.

Погода в Иркутской области 7 февраля также будет с переменной облачностью, без осадков, но местами все же выпадет небольшой снег, в северных и верхнеленских районах – умеренный. Ветер в Приангарье дует 5-10 м/с с порывами до 14 м/с. Днем в регионе -2…-7, при натекании облаков похолодает до -12…-17. В горах Восточного Саяна и южного Прибайкалья в понедельник от 0 до -5.

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