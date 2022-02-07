Ежиха из зоосада предсказала теплую весну в Иркутске. Фото: предоставлено Иркутским Зоосадом

А вы знаете, что в России есть альтернативный праздник Дню сурка? Называется, он День ежа и отмечается также в начале февраля. И суть имеют ту же самую – как ведет себя животное в этот день, такой и будет весна: еж активный – весна теплая, не кажет мордочку из укрытия – жди холодов. И по прогнозу от ежихи Мани весна образца 2022 года будет ранней и теплой. Об этом КП-Иркутск рассказали в Иркутском зоосаде.

- День ежа мы по традиции проводим в первый выходной февраля, чтобы понаблюдать за Маней могло большее число иркутян, хотя праздник сам приходится на 2 февраля и отмечать его начали еще в Древнем Риме больше двух тысяч лет назад, - отметили сотрудники зоопарка. – Так вот в День ежа наша Маня была очень активна. Она не только не пряталась в своем убежище, но сама с любопытством наблюдала за посетителями. Это значит, что весна будет ранней и теплой.

Трудно не поверить такому прогнозу, когда в Иркутске уже сегодня, 7 февраля, в городе днем потеплеет до 0 градусов. Кстати, делать предсказания сотрудникам зоопарка понравилось и уже завтра. 8 февраля, сурикат Солнышко предскажет нам, кто же выиграет в матче сборных России и Швейцарии на Олимпиаде в Пекине.

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