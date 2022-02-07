Липовый продавец запчастей из Иркутской области обманул жителя Магадана Фото: Ольга Крыльцова

Полицейские Иркутска и Магадана вместе смогли найти в Приангарье мошенника, выдававшего себя за продавца автозапчастей. К нему обратился 27-летний магаданец за необходимыми ему деталями и перевел 16 000 рублей. Но ни денег, ни запчастей не увидел. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД России по Магаданской области.

Это произошло в июле 2020 года, тогда было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

- 34-летний подозреваемый вину свою признал, - рассказывают в полиции Магадана. – Ему грозит до двух лет лишения свободы.

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