Новое оборудование для кабинетов физики и химии поступило в школы Иркутской области.

В 42 школах Приангарья обновили кабинеты физики и химии. На смену пособиям советских времен пришло современное оборудование. Его закупили по федеральному проекту «Новая школа» и по региональной программе «Качество образования», разработанной депутатами Законодательного Собрания региона.

- Задача таких классов – привить детям интерес к естественным наукам. Надеюсь, они будут больше проводить серьезных исследовательских работ, участвовать в конференциях, конкурсах и форумах, - сказал председатель областного парламента Александр Ведерников. - Мы ведем мониторинг этой программы вместе с педагогами, учениками и родителями, чтобы вносить необходимые предложения и коррективы.

Председатель комитета по бюджету ЗС Наталья Дикусарова пояснила, для участия в проекте школам необходимо выполнить условия. Так, должны работать факультативы по естественно-научному профилю, а ученики активно участвовать в конференциях, форумах и конкурсах по соответствующим предметам. Председатель комитета по социально-культурному законодательству Ирина Синцова также отметила, что новое оборудование сделает обучение более качественным, увеличится количество стобалльников по ЕГЭ.

В частности, депутаты познакомились с оснащением в школе №17 в Иркутске, здесь закупили оборудование и мебель для кабинета химии на 2,3 млн рублей. А самое дорогостоящее и гордость школы -цифровая лаборатория, с помощью которой можно определять состав жидкостей и газов и изучать другие химические процессы. А в школе №24 купили лабораторное оборудование, интерактивную доску и установку для фотоэффектов для кабинета физики.