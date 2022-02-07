Еще 2497 человек заразились коронавирусом за сутки в Иркутской области. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Число заболевших коронавирусом в Иркутской области продолжает увеличиваться. Всего за сутки на 7 февраля инфицировано 2497 человек. А общее количество подтвержденных случаев заражения 186 252. Лежат в больницах 4038 человек, это больше по сравнению со вчерашним днем на 147. Об этом сообщают в оперштабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

- С начала пандемии болезнь забрала жизни уже 7718 человек, а за прошедшие сутки новых 15 заразившихся. Не связанных с COVID-19 погибли 615 человек, с 6 по 7 февраля только один, - рассказали в оперштабе.

Благополучно выздоровели и выписались 156 660 человек. За сутки справились с болезнью чуть меньше, чем накануне – 326 человек.

Напомним, ранее в коронавирусных правилах произошли изменения. Так, отменена изоляция для контактировавших с больными COVID-19.