Объем экспорта древесины сократился в Иркутской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Иркутской области в 2021 году экспортировано 8 миллионов 787 тысяч кубометров древесины, что меньше на 9.2 процента, чем в предыдущем году. Снижение вывоза лесоматериалов произошло за счет сокращения отгрузок пиломатериалов и круглого леса. Об этом сообщают в пресс-службе таможни Иркутской области.

- Несмотря на снижение объемов вывозимой древесины, на Иркутскую область приходится более половины от общего объема экспорта леса Сибирского федерального округа, - рассказал начальник Иркутской таможни Сергей Зинченко.

Иркутской таможней в 2021 году заведено 1238 дел об административных нарушениях. Чаще всего перевозчики либо неправильно, либо вовсе не записывают весь перечень лесоматериалов в декларации. По сравнению в 2020 годом, таких дел больше на 18 процентов. Помимо этого, перевозчики выдают за пиломатериал плохо очищенную древесину от коры.

Общая сумма штрафов за такие нарушения составила больше 26.4 миллионов рублей.

По контрабанде составили 31 уголовное дело, 8 из них – в отношении организованных преступных группировок. Сумма незаконно переправляемых лесоматериалов по возбужденным делам – более 388.5 миллионов рублей с объемом более 52.2 тысяч кубометров деревьев.