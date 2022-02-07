В Иркутске мужчина три года вымогал у предпринимателя деньги. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Иркутске 34-летний мужчина три года подряд вымогал у предпринимателя по 30 тысяч рублей в месяц. Таким образом он помогал бизнесмену в его деле и решал вопросы. Об этом сообщают в пресс-службах следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области.

- Следователи СК совместно с сотрудниками уголовного розыска при взаимодействии с оперативниками УФСБ России по Иркутской области и бойцами СОБР Росгвардии выяснили, что 34-летний житель областного центра был ранее судим за участие в незаконном вооруженном формировании, содействие террористической деятельности, незаконный оборот оружия и боеприпасов, - рассказали в ведомстве.

В машине мужчины полицейские нашли пистолет со спиленными номерами и два пакета белого порошка. Пакеты с неизвестным веществом отправили на экспертизу.

Сейчас на мужчину заведено уголовное дело. Подозреваемый задержан. Расследование продолжается.