Дополнительный пункт диагностики респираторных заболеваний появился в Сибэкспоцентре в Иркутске. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Амбулаторный центр диагностики и лечения респираторных инфекций открыли на площадке иркутского «Сибэкспоцентра». Посетить его может житель любого района города, у которого есть признаки болезни. В центре разместятся мобильные бригады всех поликлиник Иркутска. Открыт он временно. Часы приема с 8.00 до 20.00. Об этом сообщают в ИА « IrkutskMedia».

Выставочный центр известен иркутянам как прививочный пункт. Но теперь, чтобы разгрузить очереди в поликлиниках, бригады врачей будут дежурить на новой площадке. В сложной эпидемиологической ситуации такой пункт позволит быстро попасть к врачу, получить лечение.

Отмечается, что при этом прием больных COVID-19 и ОРВИ в поликлиниках не прекратится.

Так же на площадке можно будет сдать тест на коронавирус, получить лечение и бесплатные лекарства.

Сам пункт вакцинации перенесут в другое место, чтобы здоровые и больные не пересекались между собой.