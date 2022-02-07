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Общество7 февраля 2022 8:44

Дополнительный пункт диагностики респираторных заболеваний появился в Сибэкспоцентре в Иркутске

В одном месте будут собраны бригады всех поликлиник города
Татьяна Колядина
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Дополнительный пункт диагностики респираторных заболеваний появился в Сибэкспоцентре в Иркутске.

Дополнительный пункт диагностики респираторных заболеваний появился в Сибэкспоцентре в Иркутске.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Амбулаторный центр диагностики и лечения респираторных инфекций открыли на площадке иркутского «Сибэкспоцентра». Посетить его может житель любого района города, у которого есть признаки болезни. В центре разместятся мобильные бригады всех поликлиник Иркутска. Открыт он временно. Часы приема с 8.00 до 20.00. Об этом сообщают в ИА « IrkutskMedia».

Выставочный центр известен иркутянам как прививочный пункт. Но теперь, чтобы разгрузить очереди в поликлиниках, бригады врачей будут дежурить на новой площадке. В сложной эпидемиологической ситуации такой пункт позволит быстро попасть к врачу, получить лечение.

Отмечается, что при этом прием больных COVID-19 и ОРВИ в поликлиниках не прекратится.

Так же на площадке можно будет сдать тест на коронавирус, получить лечение и бесплатные лекарства.

Сам пункт вакцинации перенесут в другое место, чтобы здоровые и больные не пересекались между собой.