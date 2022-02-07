"Байкал-Энергия" обыграла ульяновскую "Волгу" на своем льду Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Хоккеисты иркутской "Байкал-Энергии" одержали победу над ульяновской "Волгой" в домашнем матче Суперлиги. Встреча закончилась со счетом 5:2 в пользу бело-синих.

В первом тайме 882 зрителя на трибунах ледового дворца "Байкал" увидел два забитых мяча. Оба они влетели в ворота ульяновской команды. Точные удары в составе иркутян нанесли Игорь Вассерман и Андрей Прокопьев. Во втором отрезке хозяевам льда удалось довести счет до разгромного. Еще два мяча в ворота гостей отправили Кристоффер Фагерстрем и все тот же Игорь Вассерман. После этого "Волге" удалось сократить отставание благодаря двум голам. Но последнее слово осталось за иркутянами. Точку в матче поставил Кристофер Фагерстрем, который вслед за Игорем Вассерманом оформил дубль.

После этой победы "Байкал-Энергия" занимает 6-е место в турнирной таблице. Следующий матч бело-синие проведут 10 февраля. Дома иркутяне скрестят клюшки в нижегородским "Стартом".