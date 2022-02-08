Снег выпадет в Иркутске днем 8 февраля

До -8 похолодает в Иркутске днем 8 февраля Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске 8 февраля. После нулевой температуры в понедельник сегодня в областном центре горожан ждет похолодание. Правда, небольшое. Синоптики Иркутского Гидрометцентра обещают днем до -6…-8 градусов.

- Погода в Иркутске 8 февраля будет облачной, выпадет небольшой снег, - говорят метеорологи. – Ветер в столице Приангарья дует северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

Атмосферное давление в Иркутске, по данным Яндекса, в норме – 727 миллиметров ртутного столба, а вот влажность воздуха повышенная – 84%. Что касается прогноза по региону, погода в Иркутской области 8 февраля также будет с небольшими осадками и умеренным снегом в горах южных районов. Скорость воздушных потоков в Приангарье во вторник 5-10 м/с с порывами до 14 м/с. Днем столбики уличных термометров по области покажут -6…-11, если небо закроют облака похолодает до -16…-21. Холоднее всего 8 числа ожидается в Катангском районе, там -19…-24, местами до -28…-33 градусов.

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