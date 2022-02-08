Два бара нарушили антиковидные меры в Иркутске Фото: Ольга Крыльцова

В минувшие выходные в областном центре прошли проверки заведений общественного питания на соблюдение антиковидных мер. В общей сложности проверили больше 15 ресторанов, кафе и баров. И нашли нарушителей. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Напомним, все подобные заведения должны закрываться в 23.00 по местному времени.

- Не смотря на действующий запрет, прием посетителей велся после разрешенного времени в двух барах – на улицах Красноказачья и Култукская, - рассказывают полицейские. – В первом было больше 150 человек гостей. Чтобы пустили в бар, нужно было заранее связаться с кем-то из персонала. В баре не соблюдались масочный режим и социальная дистанция. Такие же нарушения были и во втором заведении.

После вмешательства полицейских оба бара прекратили работу. Составлены протоколы об административных нарушениях.

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