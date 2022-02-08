Два большегруза столкнулись на трассе Братск-Усть-Илимск в Иркутской области Фото: Иван ВИСЛОВ

На автодороге Братск – Усть-Илимск утром 8 февраля столкнулись два большегруза. Авария произошла на 69 километре трассы. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Подробностей ДТП пока никаких нет, как неизвестно есть ли пострадавшие, так как на данном отрезке дороги нет сотовой связи. Известно лишь, что движение на трассе полицейским приходится регулировать вручную.

- Принимают меры к ликвидации последствий столкновения, - отметили в региональном МВД.

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