Иркутяне теперь могут заказать продукты из «Слаты» через СберМаркет. Фото : Фото ООО «Маяк».

Жителям Иркутска теперь доступна доставка продуктов и других товаров из супермаркетов «Слата» через СберМаркет. К онлайн-сервису подключены уже больше 60 магазинов, планируется расширение.

- Если в приложении СберМаркет клиент видит предложение от «Слаты», значит его район уже подключен к доставке. В скором времени экспресс-доставка заработает в Ангарске, - прокомментировала руководитель отдела по связям с общественностью ТС «Слата» Яна Абалымова.

Поскольку супермаркеты есть по всему городу, привозить товары будут максимально быстро - за 20-60 минут. Доставка доступна с 10 до 22 часов, минимальная сумма заказа - 400 рублей. Для перевозки замороженных продуктов используют термопакеты.

В торговой сети отмечают, что, несмотря на удобство доставки, в офлайн-магазинах сибиряки меньше покупать не стали - в среднем, выбирают шесть-семи товаров на сумму от 500 рублей из категорий фреш и ультра-фреш. А онлайн заказывают продукты про запас и по акции, средний чек - 1200 рублей.