Среднего роста шатенку в зеленом пуховике разыскивают в Иркутске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутске 6 февраля потерялась 37-летняя Вера Бекетова. Родственники женщины рассказали, что она пропала вечером два дня назад и они, выждав какое-то время, обратились в полицию. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Женщина ушла с работы из супермаркета, который находится на переулке 5-й Советский города Иркутска, и до сегодняшнего дня о ней ничего не известно, - рассказали в ведомстве.

У иркутянки европейская внешность, нормальное телосложение, средний рост – 160 сантиметров. Глаза зеленые с серым отливом, волосы темные прямые, чуть выше линии плеч.

Примечательно, что в тот день на женщине был пуховик темно-зеленого болотного оттенка, черные ботинки из замши.

С собой потерявшаяся работница гипермаркета носила кнопочный телефон голубого цвета.

Близкие Веры Бекетовой очень волнуются о ее судьбе. Они просят сообщить лиц, возможно, видевших ее где-то, слышавших о ней, или которым известно, где она находится, в иркутскую полицию.