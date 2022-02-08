Водитель седана погибла в ДТП на Голоустненском тракте в Иркутском районе

В трагической аварии на Голоустненском тракте в Иркутской области утром погибла 29-летняя женщина, водитель седана «Mitsubishi Lancer». Ее машина ехала в сторону города Иркутска. Вместе с ней в автомобиле ехал пассажир. В какой-то момент машина не справилась с управлением и выехала на встречную полосу. В результате она столкнулась с другим авто «Opel Corsa». Об этом сообщают на официальной странице ГИБДД по Иркутской области в Инстаграм.

- В результате дорожного пассажир седана и водитель автомобиля «Опель» доставлены в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи, - отметили на официальной странице.

На данный момент все обстоятельства дорожной аварии выясняются. Назначена всесторонняя проверка.

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