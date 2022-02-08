Около 2 миллионов рублей заполучили мошенники у инженера из Иркутска

Около 2 миллиона рублей заполучили мошенники у инженера из Иркутска Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Увы, но мошенническая схема со звонком «банковского работника» работает. Так попался на удочку аферистов иркутский 37-летний инженер, житель Иркутска и перевел на их счет взятые в кредит около двух миллионов рублей. А после, когда понял, что его обманули, обратился в полицию. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Злоумышленник позвонил мужчине и, как всегда делал по отработанному сценарию, представился работником банка, - рассказали в ведомстве. - Сказал, что кто-то на имя иркутянина оформил кредит. И, чтобы остановить мошенников и аннулировать эту операцию, нужно самому взять займ и перевести деньги на «безопасный счет».

Инженер поверил лжебанкирам и перевел все, что у него было через онлайн-приложение. Но, когда попытался перезвонить его «спасателям», телефон был недоступен.

Все обстоятельства произошедшего выясняются.

С начала этого года уже произошло более 300 телефонных и онлайн преступлений.