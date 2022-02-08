Иностранных граждан проверяют в Иркутской области

Иностранных граждан проверяют в Приангарье Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Полицейские проверяют нелегальных мигрантов в Приангарье с 7 по 11 февраля. Проверки проходят в рамках профилактического мероприятия «Нелегальный мигрант». Полиция обратила внимание на территории плодово-овощных баз, на объекты общепита в нескольких районах Иркутска и на те адреса, где иностранцы прописаны фиктивно. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Проверке подверглись более 70 иностранных граждан, у большинства из которых с документами все в порядке, - рассказали в пресс-службе ведомства. - Однако были и те, кто нарушил законодательство РФ. Двое задержанных предъявили полицейским документы с явными признаками подделки.

На тех людей, что подделали документы, возможно, заведут уголовные дела. В таком случае им будет грозить срок до двух лет лишения свободы.

Помимо этого, уже возбуждены уголовные дела на жителей Ленинского района. В «резиновых» квартирах они прописали у себя более 15 мигрантов, которые там и не собирались жить. Им грозит штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок до 3-х лет.

Еще 6 мигрантов работали на территории Приангарья без разрешения. Им выписали административные штрафы. Двоих из них отправят на родину.