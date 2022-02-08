Группа черных лесорубов вывезла лес в Китай почти на 900 миллионов рублей в Иркутской области

Преступная группа черных лесорубов на протяжении с 2018 по 2020 годы вывозила лес с территории Иркутской области. Всего контрабандного леса в Китай увезли на сумму 895 миллионов 830 тысяч рублей. Его объем составил 150 тысяч кубометров древесины. Полицейские задержали главного организатора, жителя Иркутска и тех, кто был с ним в сговоре. Расследование закончено, дела двух фигурантов направлены в Ленинский районный суд города Иркутска. Об этом сообщили в пресс-службе сибирской оперативной таможни.

- Следствие установило, что создал и возглавил преступную группу житель Иркутска, располагающий необходимыми для этого материально-технической базой, опытом и связями, - рассказали в пресс-службе ведомства. - На протяжении многих лет он занимался легальным бизнесом – оказывал транспортно-экспедиционные услуги, в том числе экспортерам леса.

Вожак злоумышленников знал, что есть большой спрос на нашу древесину на «черном рынке» в Китае и решил действовать. В 2018 году он нанял людей, которые не знали, что документы на вывоз поддельные. Купил технику, открыл пункты приема и отгрузки древесины.

Всего в группе о нелегальном бизнесе знали семь человек, включая самого «предпринимателя».

В период следствия полицейские провели обыски, исследования всех документов. И выяснилось, что за два года они совершили 21 преступление. На это возбудили уголовные дела. Следствие закончено. Дела двух членов преступного сообщества, которые заключили досудебное соглашения, передали в суд, остальные фигуранты пока знакомятся с материалами.