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Происшествия8 февраля 2022 10:28

Ночные воры снимали «катализаторы» с машин в Иркутске

Ущерб составил более 400 тысяч рублей
Татьяна Колядина
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Ночные воры снимали «катализаторы» с машин в Иркутске

Ночные воры снимали «катализаторы» с машин в Иркутске

Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Жители Иркутска и Иркутской области снимали с автомобилей трехкомпонентные каталитические нейтрализаторы только с машин марки «Toyota Prius». Преступная группа тщательно конспирировалась и крала только после наступления темноты во дворах Иркутска. Но злоумышленников задержали. Об этом сообщают в пресс-службах прокуратуры Иркутской области и ГУВД по Иркутской области.

- Прокуратурой города Иркутска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении шести мужчин от 23 до 28 лет, - отметили в ведомствах. - По версии следствия они действовали в период с марта по июль 2021 года на территории г. Иркутска, Иркутского района и г. Ангарска Иркутской области.

Места злодеяний не планировались заранее. Они обозначались прямо перед самой кражей. Преступники пользовались заранее подготовленными инструментами, с помощью которых легко отделяли выхлопную трубу с «катализаторами», расположенную под днищем автомобиля. То, что похитили, тут же распродавали скупщикам.