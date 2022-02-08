В Усть-Куте водитель Форд Фокус сбил женщину на пешеходном переходе и скрылся Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Авария на улице Халтурина в Усть-Куте произошла вечером, 8 февраля. Водитель Форд Фокус не затормозил перед пешеходным переходом и сбил 57-летнюю женщину. Постояв несколько минут, нарушитель, даже не оказав пострадавшей помощи, уехал с места аварии.

- Женщина получила травмы, ее отвезли в больницу, - сообщили в пресс-службе ГИБДД по Иркутской области. - Что касается водителя Форда, то его задержали по горячим следам. Дорожные инспекторы выясняют все подробности аварии.

Полицейские еще раз призывают автомобилистов Приангарья соблюдать скоростной режим на трассах и городских улицах.

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