Похолодание и ветер до 10 м/с ожидаются в Иркутске днем 9 февраля

Похолодание и ветер до 8 м/с ожидаются в Иркутске днем 9 февраля Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске 9 февраля преподнесет горожанам неприятный сюрприз. После почти нулевых температур в областной центр придет похолодание. Синоптики Иркутского Гидрометцентра обещают, что в столице Приангарья сегодня столбики уличных термометров опустятся до -12 …-14 градусов.

- В Иркутске 9 февраля облачно с прояснениями, временами небольшой снег, - добавляют метеорологи. – Ветер в региональном центре дует северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

Атмосферное давление в Иркутске, по данным Яндекса, высокое – 732 миллиметра ртутного столба. Стоит отметить, что такие самым теплым день 9 февраля был в 2007 году, тогда термометры показывали -1, а самым холодным – в 1978-ом, тогда приморозило до -40.

Погода в Иркутской области 9 февраля также ожидается с переменной облачностью, местами пробросит снег, ветер до 5-10 м/с, днем в Приангарье -12…-17, если небо закроют облака похолодает до -22…-27. Холоднее всего в среду в Катангском районе, там до -27…-32, местами -21…-26.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08