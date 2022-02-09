62 грамма наркотиков нашла служебная собака у пассажира на вокзале в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области служебно-разыскная собака нашла у одного из мужчин на станции Вихоревка больше 60 граммов наркотических средств. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского линейного управление МВД России на транспорте.

- На привокзальной площади пес указал полицейским на мужчину, - рассказывают в транспортной полиции.

Как оказалось, чуть четвероного не подвело. У 33-летнего сибиряка при себе действительно были различные наркотические вещества – общий их вес составил 62 грамма. Выяснилось, что задержанный ранее уже был судим.

Теперь ему снова предстоит ответить перед законом. Возбуждено уголовное дело по статье ««Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества…» в крупном размере. Мужчине грозит лишение свободы от 3 до 10 лет. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08