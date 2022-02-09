Двух жителей Ольхонского района приговорили за незаконную охоту в нацпарке Фото: Андрей КОПАЛОВ

Двух жителей Ольхонского района осудили за незаконную охоту, совершенную группой лиц. Они добыли двух косуль на территории Прибайкальского национального парка «Заповедное Прибайкалье». Об этом сообщили КП-Иркутск в пресс-службах ГУ МВД России по Иркутской области и региональной прокуратуры.

- Мужчины охотились на автомобиле с фароискателем для лучения и люком для поиска и отстрела животных, - отмечают в ведомствах.

Их незаконная охота нанесла ущерб природе в 80 тысяч рублей. Его, кстати, сибиряки возместили. Накануне охотники услышали вердикт суда: их приговорили к 3 и 2 годам лишения свободы условно с запретом заниматься какой-либо деятельностью, связанной с охотой на 2 года. Стоит отметить, что приговор пока не вступил в законную силу.

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