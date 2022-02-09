За сутки с улиц Иркутска убрали более двух тысяч тонн снега

В Иркутске продолжается работа по уборке снега с улиц и тротуаров. За минувшие сутки со всех районов города было убрано более двух тысяч тонн снега. В устранении последствий осадков участвовали 70 машин спецтехники и 200 дворников. Об этом сообщают в пресс-службе администрации города Иркутска.

– На посыпке проезжей части от гололеда задействованы 20 машин, из них 8 работают на правом берегу и 12 – на левом, - рассказали в пресс-службе администрации. - Особенно важно выполнить противогололедную обработку на улицах со сложным рельефом – на поворотах, спусках, затяжных подъемах – и магистральных улицах с большим трафиком движения, – рассказал директор МУП «ИркутскАвтодор» Сергей Чертков.

После того, как дорогу очистили, ее сразу же посыпают песком.

Также, помимо проезжей части, очищают лестницы, тротуары, остановки общественного транспорта и «зебры».

Сегодня по прогнозу погоды метеорологи обещают временами небольшой снег.