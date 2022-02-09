Полицейские проверяют собственников оружия в Иркутской области

С начала 2022 года в Иркутской области полицейские вместе с работниками Росгвардии обошли 7.5 тысяч человек, имеющих у себя оружие. В ходе рейда полиция проверила собственников на правильность его хранения. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Мероприятия организованы с целью выявления и пресечения нарушений закона, регламентирующего оборот оружия и боеприпасов, - объяснили в МВД. - Принятые сотрудниками органов внутренних дел меры способствовали изъятию более 120 единиц оружия и свыше 700 патронов к нему.

При этом обнаруживались разные обстоятельства. Например, в одном из домов выяснилось, что владелец лицензии уже умер, но в его доме еще оставалось ружье. Его забрала полиция. Остальное «опасное имущество» хранилось не по месту регистрации собственника. Тем, кто его хранил, выписан штраф.

В некоторых случаях пришлось дополнительно объяснять, чем грозит хранение незарегистрированного оружия. И благодаря этому шесть человек, у которых так же не было разрешения, сдали огнестрельное оружие. За добровольную сдачу их вознаградили.

Рейд продолжается. Владельцы «огнестрелов», 70 тысяч человек, будут осмотрены.