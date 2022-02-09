12 человек погибло за минувшие сутки от коронавирусной инфекции в Иркутской области

Жизни двенадцати человек унесла коронавирусная инфекция за прошедшие сутки в Иркутской области. Только два случая смерти, не связанных с COVID-19, зарегистрировано с 8 по 9 февраля 2022 года. Всего теперь таких 617 человек. Об этом сообщают в оперштабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Очевидно, что прирост заболевших немного спал, - рассказали в оперштабе. - По сравнению со вчерашним днем новых инфицированных стало немного меньше, в целом на 21 человек. Сегодня их 2692 человек. Тогда, с 7 по 8 февраля, число заразившихся было 2713 человек. А с начала пандемии общее количество подцепивших вирус на сегодняшний день - 191657.

Всего в больницах лечатся на данный момент 4013 заболевших. А победили недуг 724 человека. В общем выздоровело и выписалось из больницы 158075.