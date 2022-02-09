Два человека получили ожоги на пожарах в садоводствах в Иркутской области Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Двое мужчин получили ожоги на пожарах в садоводствах Иркутской области. Горели частные дома в иркутском садоводстве «Бытовик» и «Фиалка» города Усть-Илимска. Об этом сообщают в пресс-службе МЧС России по Иркутской области.

- Сообщение о воспламенении в садоводстве «Бытовик» поступило 8 февраля в 19:52, - рассказали в пресс-службе ведомства. - На момент прибытия первого подразделения второй этаж деревянного жилого дома был полностью охвачен огнем, существовала угроза распространения огня на соседние строения. Но этого не произошло.

К моменту приезда пожарных 50-летний мужчина выбрался из дома сам. Его увезли на скорой помощи в больницу.

Дом тушили чуть более полутора часов. У него частично сгорела крыша. Подробности выясняются.

А чуть позже, уже ночью, случился другой пожар, в Усть-Илимске. 9 февраля в 00.50 пожарным пришло сообщение о том, что загорелся частный дом. Когда приехали спасатели, он был полностью в огне. Обрушилась крыша.

37-летнего пострадавшего с ожогами плеча и предплечья увезли в травмпункт.

В этом случае дом тушили по времени меньше – одиннадцать минут. Дома загорелся из-за неправильного использования печи.

Всего в Иркутской области 8 февраля произошло 12 пожаров, а ночью 9 февраля - 6.