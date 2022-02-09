Прокуратура проверила семью, в которой отец облил жену и трех маленьких детей бензином в Иркутской области

Прокуратура Качугского района проверила семью, в которой отец облил свою жену и трех маленьких детей горючей жидкостью, а впоследствии поджег их. Трагедия произошла 5 февраля 2022 года в деревне Тимирязево Иркутской области. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

- Что при наличии оснований указанная семья не попадала в поле зрения органов и учреждений системы профилактики, на учете не состояла, индивидуальная работа с родителями не проводилась, - рассказали в ведомстве.

Прокуратура направила акты в полицию Качугского района, местную администрацию, комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав и учреждение соцобслуживания.

Напомним, «КП-Иркутск» писала об этом ранее. 28-летний мужчина приревновал свою жену и в порыве гнева облил горючим своих троих детей и жену. Женщина и младший ребенок доставлены в больницу. Остальные дети погибли. Мужчину задержали. Ему грозит от 8 до 20 лет тюрьмы, а, возможно, и пожизненное.

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