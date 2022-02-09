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Происшествия9 февраля 2022 7:11

СК:Попавший на камеры видеонаблюдения молодой человек разыскивается в Иркутске

Следователи просят всех, кому он знаком, позвонить в СК
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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СК:Попавший на камеры видеонаблюдения молодой человек разыскивается в Иркутске.

СК:Попавший на камеры видеонаблюдения молодой человек разыскивается в Иркутске.

В каких конкретно преступлениях замешан молодой человек, которого зафиксировали камеры видеонаблюдения, неизвестно. В СК сообщают только, что он совершил противоправные действия в Октябрьском и Куйбышевском районах Иркутска.

- Приметы: среднего телосложения, рост 170-180 см, - уточняют в пресс-службе ведомства. - Был одет в куртку синего цвета с белыми вставками на груди и плечах, в капюшоне - предположительно от толстовки. Штаны - темно-серого либо зеленого цвета.

Следователи призывают иркутян внимательно присмотреться к этому снимку. Не исключено, что молодого человека с этой фотографии вы где-то встречали или знаете лично. Если удалось понять, кто это и где может находиться, любым удобным для вас способом сообщите в правоохранительные органы. Можно связаться по телефону, можно написать в чат, у Следственного управления есть и этот вид связи инстаграм и сообщество вконтакте