Соцобъекты и общественный транспорт обрабатывают в Иркутской области

Соцобъекты и общественный транспорт ежедневно обрабатываются в Иркутской области Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Работники МЧС продолжают проводить ежедневную санитарную обработку социальных учреждений и общественного транспорта Иркутской области. Так, 8 февраля, обработали иркутский «Сибэскпоцентр». Об этом сообщают в пресс-службе МЧС России по Иркутской области.

- Действует комплекс ограничительных и иных мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, продолжаются масштабные мероприятия по дезинфекции объектов, - рассказали в ведомстве.

8 февраля в запущенном накануне временном амбулаторном центре по приему иркутян в «Сибэкспоцентре» работники МЧС продезинфицировали все поверхности. Для этого взяли специальный ранец для опрыскиваний с невредным для людей аэрозолем.

По словам начальника службы радиационной и химической защиты Специализированной пожарно-спасательной части федеральной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Иркутской области Евгения Панова, обрабатывать выставочный центр будут постоянно. Его площадь составляет около одной тысячи квадратных метров.