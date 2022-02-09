Житель Усолья-Сибирского украл 150 метров кабеля Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Усолье-Сибирском 31-летний мужчина поздно вечером пробрался к колодцу с проводами и украл 150 метров сетевого кабеля. С заявлением об этом в полицию обратились работники местного интернет-провайдера. Преступника задержали. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Опросив свидетелей преступления и изучив записи камер видеонаблюдения, сотрудники полиции установили транспорт, который использовался при совершении кражи, - рассказали в ведомстве. - Вскоре подозреваемый был задержан. Им оказался местный житель, имеющий отношение к подрядной организации, занимающейся установкой такого оборудования.

Телефонные провода полиция нашла в гараже у мужчины. Продать их он не успел. Общая сумма ущерба составила 50 тысяч рублей.

На вопрос, почему мужчина совершил такой поступок, ответил, что очень нужны были деньги.