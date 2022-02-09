Лютый холод надвигается на Иркутскую область. Фото: Влад КОМЯКОВ

В ближайшие сутки холодный воздух с северных территорий опустится до юга Иркутской области, вновь свои позиции начнет укреплять антициклон. Об этом сообщает на официальном сайте Управление по гидрометеорологии и охране окружающей среды в регионе.

- До конца текущей недели в начале следующей недели в регионе будет преобладать морозная погода, - отмечают в ведомстве. - В ночные и утренние часы -29…-35, в пониженных формах рельефа -37…-44, в дневные часы -18…-24, местами -28…-34.

Средняя суточная температура воздуха повсеместно ожидается на 4−9 градусов ниже климатической нормы.

- К нам пришли холода из Якутии, - рассказала корреспонденту «КП»-«Иркутск» начальник Иркутского гидрометцентра Юлия Янькова. – К тому же свое влияние окажет холодный северо-западный ветер. Мы с вами начнем поеживаться даже при относительно благоприятных -14 градусах, которые ждем сегодня, 9 февраля.

Так что варежки, пуховики, унты - традиционная одежда сибиряка зимой, ох как пригодятся.

Что хорошо на это морозы завершатся, будем ждать весны.