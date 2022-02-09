Из-за тонкого льда проведение фестиваля «Дни скорости на льду Байкала» запретили Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Спасатели МЧС предупредили об опасности проведения фестиваля «Дни скорости на льду Байкала» с выездом автомобилей на лед. Из-за неоднородной поверхности ледостава на озере, трещин и недостаточной крепости льда машины могут провалиться. Об этом сообщают в пресс-службе МЧС России по Иркутской области.

- Проведение фестиваля автотранспорта приведет к нарушению требований Федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях» и может нанести ущерб природным комплексам уникальной экологической зоны Прибайкалья, - пояснили в ведомстве. - Информация об этом доведена до организаторов мероприятия, а так же передана в Межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Иркутской области и Байкальской природной территории для правовой оценки и принятия мер.

Пока мероприятие не отменено и его планируют провести с 20 февраля по 10 марта 2022 на Малом. Это очень рискованно так, как толщина льда в районе пролива Малого моря от 2 до 35 сантиметров. Помимо этого, там много щелей и торосов.

Между тем, в спасательную службу все поступают сообщения о мероприятиях, которые связаны с выходом людей на лед. Таких более 40. Они проведутся в феврале и марте. Среди них ультрамарафон «Adrenalin Rushians Ultra Ice Marathon», cплав на спортивных рафтах и другие.

Чтобы проводить какие-либо праздники и массовые мероприятия, участники должны обязательно предупредить об этом МЧС.