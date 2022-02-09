Умерла Анна Невзорова, известный иркутский радиожурналист. Фото: ИА "Байкал24"

Умерла иркутский радиожурналист Анна Невзорова. Для коллег поверить в это тяжело и трудно, хотя многие знали, что последние годы она тяжело болела... Жители Иркутской области с советских времен помнят ее голос - он звучал каждый день и в каждом доме, поскольку Анна работала на самом народном радио - том, что каждый день будило людей на работу. О смерти журналиста сообщили ее коллеги.

-" Родилась в Ангарске. Филфак ИГУ закончила в 1979 году. Год работала педагогом в школе, затем - на краевом радио в Красноярске, потом - штукатуром маляром в Ангарском МЖК. Последние годы - в ИГТРК и на Радио России. Автор и ведущая еженедельной программы "Иркутская панорама", освещает вопросы политики и экономики. Признавалась победительницей конкурса "Мисс пресса - 95", - это строчки из официальной короткой биографии, которые можно прочитать в издании "Кто есть кто в Иркутске".

На самом деле в ее биографии было много всего - как у каждого профессионала. Было. Об Анне Невзоровой вспоминают коллеги и друзья - как о ярком журналисте и хорошем друге. Земля пухом...

Коллектив ИД "Комсомольская правда" скорбит вместе с родными Анны Невзоровой.