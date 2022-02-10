До -19 ожидается в Иркутске днем 10 февраля Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске 10 февраля. В областной центр пришло похолодание и продлится оно, увы, не один день, а до конца этой недели. Сегодня днем в столице Приангарья столбики термометров покажут -17…-19 градусов. Об этом сообщают синоптики Иркутского Гидрометцентра.

- Днем в городе переменная облачность, без существенных осадков, ветер дует северо-западный со скоростью 5-10 м/с, - отмечают метеорологи.

Атмосферное давление в Иркутске, по данным Яндекса, высокое – 737 миллиметров ртутного столба, влажность также повышенная – 77%. Кстати, самым теплым день 10 февраля за всю историю метеонаблюдений был в 1970 году, тогда солнышко пригрело до +1, а самым холодным оказался 10 день февраля в 1978-ом, тогда приморозило до -41.

Погода в Иркутской области 10 февраля ожидается также с переменной облачностью, местами выпадет небольшой снег, скорость ветра 4-9 м/с, днем будет -17…-22, в низинах до -26…-31.

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