Фасады многоэтажных домов распишут к 85-летию Иркутской области
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
К юбилею Иркутской области будет проведено много различных событий, одним из них станет роспись многоэтажных зданий, в том числе жилых домов. Это будет арт-проект «Музей под открытым небом». Сейчас определяют города и районы, где появятся масштабные арт-изображения. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Выбирать здания будут такие, чтобы их могло увидеть большое число людей, то есть находящиеся в близости общественных мест.
- Роспись всех объектов будет осуществляться при обязательном согласовании с собственниками и профессиональным сообществом, - поделилась министр по молодежной политике Иркутской области Маргарита Цыганова.
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