Авария оставила без света жителей 17 улиц Куйбышевского района в Иркутске

10 февраля в 10.39 в Иркутске произошла авария на электросетях в Куйбышевском районе. Свет отключили в некоторых домах на улицах Баррикад, Бестужева, Декабристов, Детская, Каховского, Каштаковская, Минусинский, Напольная, Ново-Сарафановская, Освобождения, Пивзаводской, Пивной, Писарева, Решетникова, Сарафановская, Серова и Щедрина. Об этом сообщают на официальной странице «Иркутские электросети» в Инстаграм.

- Бригада Южных электрических сетей направлена для определения и устранения причины отключения, - рассказали на официальной странице.

Приблизительно электроэнергию восстановят около двух часов дня.

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