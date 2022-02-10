Членов ОПГ осудят за крупнейшую контрабанду леса в Иркутской области

В Иркутской области в городской суд Нижнеудинска направлено уголовное дело о контрабанде леса на 995 миллионов рублей. Двух сибиряков обвиняют в приобретении, перевозке и переработке незаконно заготовленной древесины, а также в отмывании денег. Всего им придется ответить за 16 тяжких и особо тяжких преступлений. Об этом сообщают в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте во взаимодействии с ВСТП.

- По версии следствия, двое жителей города Тулуна Иркутской области и неустановленные лица, являясь участниками организованной преступной группы, приобрели, хранили и переработали в целях сбыта незаконно заготовленную древесину в виде пиломатериала хвойных пород объемом более 212 тысяч кубически метров на сумму свыше 955 миллионов рублей, - рассказали в ведомстве.

Древесину члены ОПГ перевозили за рубеж по контрактам. Незаконно заработанные ими на контрабанде более 26 миллионов рублей подозреваемые легализовали, зачислив на расчетные счета подставных фирм.

Преступная деятельность организованной преступной группы пресечена сотрудниками Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

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