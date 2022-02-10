Рекордные 225 тысяч тюльпанов вырастят к 8 марта в Иркутске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В иркутском «Горзеленхозе» к восьмому марта расцветет самое большое количество тюльпанов за последнее время – 225 тысяч. А к 14 февраля чуть меньше – три с половиной тысячи цветов. Об этом сообщают в пресс-службе администрации города Иркутска.

– В 2012 году к 8 марта в продажу поступили 115 тысяч тюльпанов, - рассказала мастер участка предприятия Лариса Костиш. - Сейчас же готовы к выгонке 225 тысяч луковиц 37 разных сортов.

Чтобы тюльпаны успели расцвести к главным праздникам в феврале и марте, сначала их высаживают в ящики, где они с октября по январь проходят период переохлаждения. Так они лучше укореняются. Все это время их выращивают при девяти градусах. Таким образом цветы получаются выше и распускаются в нужный срок. После этого их выносят в теплицу.

Женщин порадуют разным сортом и цветом тюльпанов. Но все же основные из них – это белые и желтые. Например, «Альбатрос» и «Уайт Хироу». А также крупные двухбутончатые «Ад Рем», бахромчатые «Лувр» и «Фабио».

Помимо главных цветов Международного женского дня будут и нарциссы. К 14 февраля выращено 200 штук. К 8 Марта – 4000.