Иркутяне сдавали квартиру под наркопритон за еду и спиртное Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Иркутске сорокалетний мужчина и женщина двадцати восьми лет создали у себя в квартире наркопритон. Туда постоянно приходили люди, страдающие наркозависимостью. Вход был платным. «Бизнесмены» брали за это продукты, алкоголь и небольшую плату 100-200 рублей. Об этом сообщают в пресс-службах ГУ МВД по Иркутской области и региональной прокуратуры.

- Судом установлено, что на протяжении длительного времени, с мая 2020 года, двое жителей города Иркутска предоставляли людям с зависимостью помещение, где позволяли пользоваться мебелью, предоставляли посуду, иные предметы, а также создавали условия для употребления наркотических средств, - рассказали в ведомстве. - При этом осужденные на момент совершения преступления не работали, официального источника дохода не имели и сами являются наркозависимыми.

Ленинский районный суд признал мужчину и женщину виновными. Ленинский районный суд г. Иркутска назначил им наказание в виде лишения свободы сроком на 3 и 4 года условно, с испытательным сроком 4 года.

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