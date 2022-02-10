Ревнивый муж убил двух мужчин 19 ударами ножа в Иркутске Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Иркутске 24-летний мужчина услышал приговор суда за убийство двух человек. Он совершил преступление в ноябре 2020 года. По действием спиртного молодой сибиряк приревновал свою жену к своим знакомым. Одного из них иркутянин 16 раз ударил ножом в шею и тело, второго - три раза. Обе жертвы погибли на месте. Об этом сообщают в пресс-службах прокуратуры Иркутской области и регионального СУ СК.

- Мужчина вину в содеянном не признал. Вердиктом коллегии присяжных заседателей подсудимый признан виновным в совершении убийств и не заслуживающим снисхождения, - рассказали в ведомстве.

Государственное обвинение поддержано прокуратурой Иркутской области. Расследование осуществлялось следователем Следственного комитета.

Жестокого ревнивца приговорили к 19 годам колонии строгого режима.

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