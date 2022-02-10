В Иркутске полиция разыскивает грабителя, угрожавшего кассиру ножом

Грабитель, грозя ножом кассиру, похитил наличные из кассы павильона в Иркутске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Разыскивается подозреваемый в вооруженном ограблении одного из иркутских павильонов. Преступник перелез через прилавок и достал из кармана предмет, похожий на нож. Угрожая кассиру, он забрал из кассы все деньги и скрылся. Мужчина попал на кадры камеры наблюдения. Так полицейские смогли определить приметы нападавшего. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Приметы подозреваемого: напавший был ростом 180 сантиметров, среднего телосложения, - рассказали в ведомстве.

В момент разбойного нападения преступник был одет во все черное. Примечательно, что на нем была короткая кожаная куртка с капюшоном и кепка с блестящим козырьком.

Тех, кто владеет информацией о подозреваемом, полиция просит обратиться в ближайший отдел.

ЧИТАТЙТЕ ТАКЖЕ:

Прокуратура Иркутска проверит МТЦ «Новый» на пожарную безопасность (подробности)

Иркутяне сдавали квартиру под наркопритон за еду и спиртное (подробности)