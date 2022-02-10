Слесаря насмерть придавило многотонным домкратом на заводе в Слюдянке Фото: Олег ЗОЛОТО

В Иркутской области возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны труда после гибели рабочего на заводе в Слюдянке. По предварительной информации, 7 февраля сотрудники агрегатного цеха разгружали подвижной состав с помощью электрических домкратов. Но несмотря на правила, рабочие допустили бесконтрольное движение самоходного подвижного состава укладочного крана. Об этом сообщают в пресс-службе Иркутского следственного отдела на транспорте Восточного межрегионального СУТ СК России.

- В результате этого были опрокинуты два электрических домкрата, которыми слесарю по ремонту подвижного состава были причинены телесные повреждения различной степени тяжести, - рассказали в ведомстве. - От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.

В настоящее время проводится проверка, в результате которой будут установлены все обстоятельства произошедшего.

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